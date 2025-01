L’ex centrocampista del Belgio Radja Nainggolan arrestato con l’accusa di traffico di cocaina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-27 15:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Roma eè statoper sospettodi droga.Il 36enne, che ha vinto 30 cappelli per il suo paese e ha anche giocato per Inter e Cagliari, è stato detenuto dalla polizia questa mattina come parte di un’indagine sul movimento didal Sud America in Europa.Una dichiarazione della Procura pubblica di Bruxelles recitava: “La polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha condotto 30 ricerche domestiche lunedì mattina come parte di un fascicolo da parte del dipartimento di criminalità organizzata della Procura pubblica di Bruxelles. “Le ricerche della casa si sono svolte principalmente nella provincia di Anversa e a Bruxelles.