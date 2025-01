Lanazione.it - L’aggressione in centro. Chiamano l’ambulanza poi picchiano gli infermieri

Aggrediti in pieno giorno dalle persone che avevano appena soccorso. Vittime due operatori di un’ambulanza della Croce rossa colpiti con pugni e schiaffi in lungarno Santa Rosa dove erano intervenuti ieri attorno alle 12 per un codice bianco. A far scattare la furia dei due l’impossibilità di essere trasportate a Careggi, in quanto l’ospedale indicato dalla centrale operativa era diverso. "Io ero già in cabina di guida pronto per partire – racconta Alessandro, l’autista -, quando ho sentito che i toni all’interno delsi stavano alzando. Sono sceso per raggiungere il mio collega, giusto in tempo per tentare di separarli, ma non sono riuscito a fare molto. Io ho subito solo una leggera escoriazione a una mano prima della loro fuga, ma Andrea è stato colpito forte al volto e ha perso molto sangue dal naso.