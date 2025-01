Pronosticipremium.com - Juventus-Benfica, il Pronostico: spettacolo da OVER esagerato!

Dopo un pareggio senza reti contro il Brugge, che ha evidenziato i cronici problemi della squadra di Thiago Motta, lasi ritrova a giocare una gara con implicazioni minori per la classifica. Il miglioramento al momento sembra un miraggio, con dubbi crescenti sulla gestione tecnica e un campionato che registra il peggior avvio dalla stagione Delneri.Iltra talento e fragilitàI lusitani si presentano allo Stadium con la necessità di vincere. La rocambolesca sconfitta per 5-4 contro il Barcellona, dopo essere stati in vantaggio 3-1, ha lasciato segni profondi. A peggiorare la situazione, la recente disfatta contro il Casa Pia in campionato, dove il vantaggio iniziale di Di Maria è stato ribaltato in un 3-1 che ha esposto ancora una volta le lacune difensive della squadra.