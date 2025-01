Inter-news.it - Inzaghi: «Il budget dell’Inter? Sappiamo le difficoltà, lavorato tanto!»

Leggi su Inter-news.it

Simone, dopo Benjamin Pavard, ha fatto un riassunto in conferenza stampa della vigilia di Inter-Monaco di Champions League. Dalle condizioni dei giocatori alle ultime di mercato. Vincere cosa significa domani?Noi non possiamo fare calcoli, pareggio o vittoria.che abbiamo fatto un ottimo percorso in queste sette partite, manca ancora un ultimo passo e vorremmo farlo domani sera sapendo che affronteremo un ottimo avversario che ha fatto tredici punti. Hanno giocatori offensivi ottimi che gioca un calcio offensivo, una squadra organizzata con un allenatore che ho già incontrato in Europa League con la Lazio.In Champions Leaguehai sempre fatto tante rotazioni, sei intenzionato a fare la stessa cosa domani considerato anche il derby di domenica?Devo ancora valutare, abbiamo finito mezz’ora fa l’allenamento.