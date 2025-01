Movieplayer.it - I Jonas Brothers tornano alle origini: nuovo film natalizio in arrivo su Disney+

Come all'epoca di Disney Channel, i tre membri della band torneranno con unper le prossime feste Isi riuniranno con l'aiuto della Disney per produrre e interpretare una nuova commedia natalizia, la cui uscita è prevista per le festività del 2025. Nel, il cui titolo provvisorio èChristmas Movie, Kevin, Joee Nick"affrontano una serie di ostacoli sempre più grandi mentre lottano per arrivare da Londra a New York in tempo per trascorrere il Natale con le loro famiglie", come recita la sinossi. Il premio Oscar Jessica Yu dirigerà il, che sarà prodotto dalla 20th Television (oggi parte dei Disney Television Studios) e dagli sceneggiatori-produttori Isaac .