Metropolitanmagazine.it - I Jonas Brothers saranno protagonisti di una commedia natalizia per Disney

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si riuniranno allaper produrre e recitare in una, la cui uscita è prevista per le festività del 2025. Nel film, il cui titolo provvisorio è “Christmas Movie“, Kevin, Joee Nick“affrontano una serie di ostacoli crescenti mentre lottano per arrivare da Londra a New York in tempo per trascorrere il Natale con le loro famiglie”, secondo la sinossi. La vincitrice dell’Oscar Jessica Yu dirigerà il film, prodotto da 20th Television, una parte diTelevision Studios e dagli sceneggiatori-produttori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. Iprodurranno insieme ad Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan. Il candidato ai Grammy Justin Tranter è il produttore musicale esecutivo e scriverà le canzoni originali per il progetto.