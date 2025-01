Feedpress.me - I genitori di Denise Pipitone: "Non ci arrendiamo. Quei mostri pagheranno"

«Cara mia,l a tua mamma e io abbiamo fatto e faremo di tutto per cercarti, per ritrovare ogni piccola traccia che possa condurci a te. Spero che il mondo ti stia trattando con gentilezza e che tu possa sentire il calore del mio abbraccio attraverso queste parole. Non smetterò mai di cercarti e di sperare nel tuo ritorno, fino a prova contraria. Il tuo papà per sempre». Lo scrive Pietro Pulizzi,.