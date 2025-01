Ilrestodelcarlino.it - I dieci anni di Aemilia: "I beni confiscati sono simboli. Ma bisogna velocizzare l’iter"

Circa 45 aziende, cartiere in gran parte, con annessi veicoli, e 250 tra immobili e terreni. Nella più grossa operazione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel Nord Italia, secondo le stime della Dia,stati sequestrati, e poiper 400 milioni di euro. Era il 28 gennaio 2015, esattamentefa. La notte di. Rosario Di Legami, 56, avvocato palermitano, con studio anche a Bologna, è amministratore giudiziario da 25, in particolare deisequestrati e poinel processo. Avvocato,passatidal blitz di. "Io quella notte degli arresti la ricordo come fosse ieri: alle 8 del mattino stavo già girando con i miei collaboratori per tutte le aziende sequestrate, assieme alla Guardia di Finanza, dalla Bianchini a Sorbolo, a Crotone.