Ho visto cosa avete fatto a mia zia Amanda Grande Fratello Jasmine Carrisi asfalta MaVi e Shaila

Leggi su Caffeinamagazine.it

Interessante puntata delnella serata del 27 gennaio. Tra i vari momenti importanti inevitabilmente uno dei migliori è stato quandohairruzione in casa. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha incontrato la sua adorata zia, ma ne ha approfittato per avere un duro confronto in diretta con Mariavittoria e.Esordendo alha precisato unasu Mariavittoria: “Io non voglio litigare con lei perché sono venuta a salutare mia zia. Ma sono molto delusa da te, perché all’inizioti ha dato il cuore ed eravate molto amiche”. Successivamente c’è stato l’affondo più deciso.Leggi anche: “Hanno tagliato tutto”., bomba sul video scandalo di Gigliodisintegra Mariavittoria eQuando Mariavittoria ha provato a difendersi, parlando del bene che ha voluto adalnon è parsa per nulla convinta e l’ha attaccata: “Sì, ma la pugnalavi alle spalle.