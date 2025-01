Inter-news.it - Highlights Serie A | Genoa-Monza 2-0: con Vieira è tutta un’altra musica

, posticipo del lunedì valido per la ventitreesima giornata diA, termina con il punteggio di 2-0. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Marassi.PERCORSO IMPORTANTE – Ilospita ilcon l’obiettivo di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Con Patricksulla propria panchina, i liguri sembrano aver trovato quella svolta mentale necessaria per affrontare gli scontri diretti, e non solo, con quel piglio utile ad evitare momenti di superficialità nell’arco dell’incontro. Tale mentalità emerge conevidenza anche nel match contro ilultimo in classifica, con la squadra di casa che va già nel primo tempo molto vicina a trovare la rete del vantaggio. L’occasione più netta è chiaramente quella del calcio di rigore fallito da Andrea Pinamonti, al 31?, a causa di un grande intervento di Stefano Turati.