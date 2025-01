Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Amanda Lecciso non trattiene le lacrime: il crollo

Nella puntata del 27 gennaio 2025 del, l’eliminazione di Luca Calvani ha scatenato un’ondata di emozioni dentro la Casa.è scoppiata ine non ha retto le emozioni vissute in diretta TV. La gieffina ha avuto un momento di crisi, venendo prontamente consolata dai suoi compagni. Non è mancata però una forte discussione.indopo l’eliminazione di Luca Calvaninon è riuscita a trattenere ledopo l’eliminazione di Luca Calvani dal. “Non me lo aspettavo, ero sicura che sarei uscita io,” ha dichiarato, visibilmente sconvolta dal verdetto del pubblico.Il legame speciale trae Luca nato alha accusato il colpo in questa puntata del reality Mediaset.