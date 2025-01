Grand Prix ‘Torino 2025’ di Fioretto i medagliati olimpici in pedana all’Inalpi Arena

Leggi su Ilfaroonline.it

Torino, 28 gennaio 2025 – Tutti idelazzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno protagonisti del prossimodi Torino, in programma dal 7 al 9 febbraio alla “Inalpi”. L’unica tappa italiana del circuito d’élite della scherma mondiale, che prevede soltanto competizioni individuali a punteggio maggiorato per fiorettiste e fiorettisti, segnerà infatti anche il ritorno indi Alice Volpi, che completerà il quadro dei campioni del gruppo del CT Stefano Cerioni attesi al primo appuntamento “in casa” dopo le gioie e le emozioni dei Giochi della scorsa estate in Francia.L’edizione 2025 del “Trofeo Inalpi” sarà aperta venerdì 7 e sabato 8 dalle giornate dedicate alle qualificazioni, prima per la prova femminile e poi per quella maschile, mentre domenica 9 febbraio andrà in scena il clou delle due gare, con i tabelloni principali che porteranno fino all’assegnazione delle medaglie, decise dalle ore 18 quando inizieranno semifinali e finali.