Secoloditalia.it - Google Maps si inchina agli ordini di Trump: il Golfo del Messico diventerà Golfo d’America

Leggi su Secoloditalia.it

si è adeguato alle direttive geografiche della Casa Bianca e ha deciso di cambiare il nome deldelin. “Abbiamo una prassi consolidata di implementare modifiche ai nomi quando sono stati aggiornati in fonti governative ufficiali”. Lo ha fatto saperein un post su X. L’azienda ha annunciato che, in seguito a queste fonti ufficiali, verrà aggiornato quello che definisce il Geographic Names Information System (GNIS) negli Stati Uniti.Per gli utenti americani sulle mappe il “delquindi “”. La modifica del nome deldele quella del monte Denali, la principale cima dell’Alaska, erano tra le decine diesecutivi firmati da Donaldnelle prime ore della sua seconda presidenza. Venerdì 24 gennaio, il Dipartimento dell’Interno ha reso ufficiale il provvedimento: “Come stabilito dal signor presidente, ildelda ora in avanti sarà conosciuto ufficialmente comee la cima più alta del Nord America si chiamerà nuovamente monte McKinley”.