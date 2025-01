Sport.quotidiano.net - Futsal San Marino. La Nazionale Under 19 frena l’Azerbaijan

La19 di Sandiinchioda(2-2). Meglio non avrebbero potuto concludere i biancazzurri il mini-torneo di qualificazione organizzato a San. Il risultato (2-2) è il premio per l’applicazione e il carattere che hanno saputo mettere i titani nell’inedita sfida con. Anzi, dice molto la scelta di quest’ultimo di fare ’melina’ per 5’ abbondanti, con l’idea di proteggere un pareggio che ha fatto volare la squadra di Aslanov verso il main round da capolista del gruppo B. Sana quel punto faceva paura agli azeri, perché aveva dimostrato di possedere le carte giuste per batterli: se avessero perso, avrebbero lasciato al Kosovo – differenza reti – primato e passaggio del turno.ha fatto i suoi conti e non ha avuto torto. Sanpuò essere felice del punto conquistato.