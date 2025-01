Anteprima24.it - Furti da 11 mila euro: scampa il carcere noto pregiudicato di Airola

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto dinanzi al Gip del Tribunale di Torre Annunziata Dott.ssa Cozzitorto a carico di Carmine Falzarano, 44 anni didetto Pescetella, difeso dall’ Avvocato Vittorio Fucci e dal Dott. G. Vittorio Fucci, e di Alessandro D’ Ambrosio, 37 anni di Casalnuovo, difeso dall’ Avvocato Francesco Cinque, il nuovo interrogatorio preventivo introdotto dalla riforma Nordio ai fini dell’ applicazione della misura cautelarere. Il Pm aveva richiesto l’ applicazione della misura cautelare inper Carmine Falzarano e per Alessandro D’ Ambrosio, imputati di aver commesso in Vico Equense dueda circa 11pluriaggravati dall’ aver agito in concorso, da aver commesso i fatti con violenza, da aver commesso i fatti con violenze sulle cose esposte a pubblica fede.