Furti commessi con un'auto rubata. Nei guai due trentenni: denunciati

Tra il 15 e il 19 settembre 2024, nelle province di Reggio e Parma, a bordo di, due uomini di circa trent’anni avrebbero perpetrato diversia danno di cinque esercizi commerciali. Il tutto a bordo die con il volto coperto. Sono stati identificati dai carabinieri di San Polo d’Enza al termine di complesse e articolate indagini, dopo la denuncia dei titolari dei rispettivi esercizi commerciali. Per questi motivi, con l’accusa di furto aggravato in concorso e ricettazione, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio un 34enne di Parma ed un 35enne di Fidenza. I fatti risalgono alla notte del 15 e del 19 settembre 2024, quando i due presunti responsabili avrebbero utilizzatovetturaper commettere un tentativo di furto in un esercizio commerciale di Montechiarugolo (Parma), per poi spostarsi attorno all’una in un’altra attività di San Polo.