Sport.quotidiano.net - Eccellenza, il capitano Iazzetta: "Siamo realisti, se il campionato finisse oggi rischieremmo i playout». Maglia celebrativa per Costantino. Ma il Sant’Agostino ora ha paura

Leggi su Sport.quotidiano.net

per le 200 presenze tra i pali per, con tanto diconsegnata prima del fischio d’inizio dal presidente Bruno Lenzi, anche se l’highlander resta Enricocon 320. Affetto e riconoscenza ai big del clan ramarro, ma non consola per la sconfitta 4-1 e la classifica penalizzante. "Bisogna prendere consapevolezza della classifica – afferma con realismo capitan–, se il. Molto si capirà dalle prossime tre partite, tutti scontri diretti: Faenza e Osteria Grande in trasferta e Russi in casa". Riguardo alla partita nell’anticipo di sabato, perso a domicilio dal Sanpaimola, ilevidenzia che "si era messa male già all’inizio, in svantaggio su un rigore discutibile. Abbiamo reagito, dominando fino all’espulsione di Sarti e poi all’uno-due di fine primo tempo.