Amica.it - Due tagli in uno: nuovi capelli dalla doppia dimensione

Leggi su Amica.it

Caccia alo. Le tendenzescalati 2025 stimolano la parte più creativa e giocosa di noi. Per iscalati offrono, per di più, unaidentità. Capita, spesso, per desiderio di scoperta e di sorpresa, che dentro uno lungo e medio ma anche corto, si osservi la presenza di un altroo. Una circostanza magica, studiata per non annoiare mai e per rinnovare qualsiasi hairlook. Quali sono questiche si nascondono dentro altri? Le sfilate offrono una scelta ampia che accontenta tutti iscalati: lunghi, medi, corti. Le scalature si costruiscono sul davanti: lì dove ilo può apparire diverso da quello che è in sostanza. Così il Pixie Cut (uno deicult di quest’anno) esiste dentro un Bob, un Bob dentro uno lungo, un Bowl Cut anima un Mullet etc.