Deepseek spaventa i mercati, Nvidia crolla ma ecco perché c'è qualche ragione per essere ottimisti

È un vero e proprio tsunami quello che ha colpito Wall Street il 27 gennaio. Se fino a ieri il mercato vedeva nei dazi il maggiore elemento di incertezza, le cose in questa settimana sono cambiate con l’avvento di un modello di IA, prodotto dalla cinesee comparabile a quello delle big tech americane, che ha completamente sparigliato le carte. Tanti i dubbi degli analisti e il primo riguarda i costi. Wall Street ha raggiunto livelli record grazie ai titoli legati all’intelligenza artificiale. Azioni come quella di– azienda americana che domina il mercato dei chip – che ieri, in un solo giorno, ha bruciato 600 miliardi di capitalizzazione. Sono società che hanno promesso rose e fiori al mercato grazie all’aumento della domanda di chip e al loro costo importante che avrebbe garantito alle stesse società ottimi margini di guadagno.