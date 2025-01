Thesocialpost.it - DeepSeek R1 va in tilt! Ecco le (semplici) domande che fanno impazzire l’AI cinese

Mai menzionare Piazza Tiananmen. Attenzione a Taiwan e al Dalai Lama.R1 si distingue nel panorama dell’intelligenza artificiale, influenzando i mercati e mettendo in allerta i grandi nomi del settore, ma il chatbot di Pechino presenta delle limitazioni.Leggi anche: Bimbo di 3 anni finisce in Rianimazione: l’orribile scoperta dei medici su lui e il fratellinoLe criticità emergono chiaramente in un’analisi dell’esperta Donna Lu pubblicata sul Guardian. I problemi saltano fuori quando il sistema sembra evitare di rispondere aconsiderate “sensibili” dal governo, affrontando temi scomodi per la grande muraglia informatica.“Mi dispiace, non posso aiutarti con questo. Parliamo di qualcos’altro”, afferma l’assistente AI quando si tratta di argomenti come “cosa è successo il 4 giugno 1989 a Piazza Tiananmen” o “cosa è accaduto nel 2022 a Hu Jintao”, l’ex leaderrimosso durante il congresso del Partito Comunista.