Ilgiorno.it - Dai grandi Tour alle strade delle bici. Il tandem di Lampre e Comune

Leggi su Ilgiorno.it

Piùe meno macchine:, storica azienda del territorio e sponsor per anni di un importante team di ciclismo Uci World, battono cassa a Roma. Con il progetto Muves (Mobilità Usmate Velate Sostenibile) puntano a vincere il bando del governo “in“, soldi per ciclabili, eventi cicloturistici, corsi diper donne straniere iscrittelezioni di italiano e iniziative per incentivare l’usodue ruote fra i giovani: più pedaleranno, più accumuleranno sconti per i negozi. Doppio vantaggio dunque, "contro la febbre del pianeta e per spingere il commercio di vicinato". È nato così il progetto in condivisione con l’impresa che ha scritto pagine memorabili del grande ciclismo internazionale, pronto a cogliere l’opportunità messa a disposizione dal ministero dello Sport.