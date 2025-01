Linkiesta.it - Dagli incontri e dalle persone nasce l’ispirazione di Guido Martinetti

“Mura mura” è quella saggezza lenta che consente di apprezzare le piccole cose della vita che in realtà sono grandi, ma vengono sottovalutate perché tutti i giorni si trovano sotto i nostri occhi. L’espressione arriva dal Madagascar ed è a questo significato profondo chesi è ispirato quando nel 2008 ha aperto la sua azienda agricola a Costigliole d’Asti, chiamandola proprio con questo nome. Del resto le roi dei gelati, che a partireinizi del Duemila ha rivoluzionato l’espressione di quest’arte accendendo un faro importante sulla sua produzione e sul mondo dell’agricoltura a essa connessa, proprio di quella saggezza lenta fa tesoro in ogni sua espressione.Torinese, classe 1974,ha alle spalle studi di enologia e agraria, l’impero Grom fondato nel 2003 con il compagno di scuola e di militare Federico Grom, pensieri e visioni che negli anni lo hanno portato ad aprire non solo un’azienda agricola in Piemonte, ma, nello stesso luogo, anche una cantina, un relais e un ristorante.