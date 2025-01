Agi.it - Cinquemila italiani vivono con malattie che la scienza trascura

AGI - Dalla dengue alla Chikungunya fino alla malattia di Chagas, alla strongiloidosi, la schistosomiasi, la cisticercosi fino alla scabbia, filariosi, leishmaniosi ed echinococcosi cistica. In Italia sono almeno 4-5mila le persone colpite dalle cosiddettetropicali neglette, 21 gruppi di patologie estremamente eterogenee, diffuse in particolar modo nelle aree tropicali più povere e che si diffondono sempre più anche in altri Paesi, come il nostro, a causa dei cambiamenti climatici, il turismo e la globalizzazione. A fare il punto è un dossier dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e dell'Iss (Istituto superiore di sanità), a ridosso della giornata mondiale del 30 gennaio dedicata alletropicali neglette. Si stima che nel mondo queste patologie colpiscano 1,6 miliardi di persone, causando centinaia di migliaia di morti.