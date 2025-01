Quotidiano.net - Cina, dimissioni ai vertici del colosso immobiliare Vanke

Roma, 28 gennaio - Il presidente e il ceo del secondo più grande sviluppatorecinese,, hanno annunciato ledopo che la società ha stimato le sue perdite per l'anno fiscale 2024 a circa 45 miliardi di yuan, pari a 5,947 milioni di euro. La perdita – che è stata divulgata in una dichiarazione inviata alla Borsa di Hong Kong, dove la società è quotata, contrasterebbe con i 12,16 miliardi di yuan (1,60 miliardi di euro) registrati l'anno precedente. Da una parte riflette l'impatto della vasta e prolungata crisi che sta colpendo il settorecinese, dall'altra ci sono alcune indiscrezioni pubblicate dalla stampa locake che potrebbero portare a scenari diversu. In un documento separato,ha confermato che il suo presidente, Yu Liang, e l'amministratore delegato, Zhu Jiusheng, lasceranno l'incarico.