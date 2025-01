Dilei.it - Chi è Angelica Montini, il “vero amore” di Fedez secondo Fabrizio Corona

Le ultime dichiarazioni di, sempre pungente e irriverente, stanno infiammando il mondo del gossip. Al centro della scena, ancora una volta, c’è, ma questa volta non si parla di musica.l’ex paparazzo, ildel rapper milanese non sarebbe mai stata la celebre imprenditrice digitale, bensì, una giovane stilista milanese che ha scelto di tenersi lontana dai riflettori. Ma chi è: una stilista emergente della Milano beneNata e cresciuta a Milano,è una stilista che si sta facendo notare nel panorama della moda italiana grazie al suo brand,Studios.Il marchio si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e alla qualità artigianale, caratteristiche che riflettono la visione della giovane designer.