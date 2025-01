Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, alla scoperta del bosco d’inverno accompagnati in una passeggiata nella Selva

Riprendono gli appuntamenti con il benesseredi. Domenica dalle 9 a mezzogiorno sarà l’occasione per vivere il, dedicandosi al nostro benessere e cogliendo quanto di buono ci può dare la natura addormentata. "Le felci e i muschi ci accarezzeranno, gli alberi ricambieranno il nostro abbraccio, la terra ci inebrierà con il suo odore di humus: si tratta di un’immersione forestale", affermano dFondazione Ferretti che gestisce il patrimonio boschivo. Ogni esperienza nelè diversa. Si tratta di un’uscita in gruppo,da uno o più facilitatori, per un tempo variabile a seconda dei tipi di percorsi. Previsti giochi e piccole attività oltre che approccineurobiologia vegetale. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria al contatto della Fondazione in via della Battaglia.