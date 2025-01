Terzotemponapoli.com - Cannavaro sfida Coincecao

Dinamo Zagabria Milan,: «Conceicao chiede tanto ai suoi e temo Leao, anche io non sarei riuscito a fermarlo. Ecco chi sono i miei giocatori migliori”Le parole di Fabio, tecnico della Dinamo Zagabria, prima dell’ultima partita di Champions League del girone contro il MilanDomani sera il Milan dovrà passare da Zagabria per staccare il pass per gli ottavi di Champions League. Lì vi incontrerà la Dinamo e Fabio, l’altro italiano insieme a Gattuso finito in Croazia ad allenare da quest’anno. Il Pallone d’oro del 2006 si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.GATTUSO – “Rino ha aperto una strada e naturalmente l’ho chiamato quando la Dinamo mi ha proposto un contratto. Mi ha detto: “Una bella squadra, qui si sta bene e puoi lavorare”.