Calciomercato Milan Lorenzo Lucca è l’alternativa a Santiago Gimenez  L’indiscrezione

Ilinsiste per un nuovo attaccante in questo. La situazioneIlsi tutela e oltre al nome distudia anchedell’Udinese. Ormai lo abbiamo capito, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta facendo di tutto pur di regalare a mister Sergio Conceicao un nuovo innesto offensivo, in grado di trovare la via del goal con grande continuità. Il centravanti messicano del Feyenoord è la pista più calda, ma non è semplice.Gli olandesi, infatti, non vorrebbero cedere il classe 2001 a campionato in corso e non si smuovono, quindi, dalla richiesta da 40 milioni di euro. Il, invece, vorrebbe chiudere sui 35. Ecco che allora, vista la distanza, i rossoneri pensano anche a, attaccante che sta brillando con la maglia dell’Udinese.