Ilfattoquotidiano.it - Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme? L’indiscrezione: “È stato lui a dirmi che si stanno dando una seconda possibilità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sarebbero. Sarebbe questo lo scoop lanciato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che parla di un ritorno di fiamma non ancora confermato ufficialmente dai due. Dopo la separazione, annunciata da entrambi sui social ad agosto 2024,avrebbero deciso di riprovarci.“Vi assicuro cheufficialmente, quindi presto li rivedremo paparazzatiarrivato fino in Spagna per vederci chiaro: vivono di nuovopiù innamorati che mai“, scrive l’esperto di gossip. E tra i like al post sembra ci sia anche quello della stessa: è una conferma? Non proprio, maaveva comunque spiegato che“sarà sempre la mia famiglia, indipendentemente da tutto. Ci siamo lasciati perché non stavamo bene”.