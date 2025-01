Dayitalianews.com - 13enne trascorre 10 ore al giorno al cellulare, il padre gli stacca Internet: denunciato per maltrattamenti

Dalla Puglia arriva una storia allarmante che denuncia l’ormai totale dipendenza di bambini e adolescenti dai cellulari. Protagonista di questa storia è una ragazzina cheva fino a 10 ore alsul, tra social e chat. Nacque così un’aspra lite tra lei e i genitori, che la accusavano di passare troppo tempo colin mano e di trascurare la scuola, come dimostravano i cattivi voti. Ildecise così dirle, un vero trauma per la ragazzina che chiamò il numero di emergenza 1-1-4 denunciandolo per presuntiaggravati. Adesso entrambi i genitori sono stati rinviati a giudizio.La punizione del: niente piùLa vicenda ha avuto luogo nel gennaio del 2024 in un paese in provincia di Barletta-Andria-Trani e le indagini sono state affidate alla Procura di Trani.