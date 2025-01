Terzotemponapoli.com - Zerbin: “Conte è stato fondamentale per la mia crescita”

Alessio, laterale del Venezia in prestito dal Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni in conferenza stampa dopo la partita contro il Verona, terminata con un pareggio 1-1. Il giocatore, autore del gol del momentaneo 1-0, ha riflettuto sull’importanza del suo percorso die sul lavoro svolto con i tecnici che lo hanno allenato.Il contributo diha voluto ringraziare Antonio, sottolineando l’importanza del lavoro che l’ex allenatore del Napoli ha fatto con lui sin dal primo giorno. “mi ha preso e mi ha allenato sulla linea difensiva, questo ha portato i suoi frutti”, ha dichiarato il giocatore. Secondo, l’approccio tecnico e tattico disi è rivelatonel suo percorso di, preparandolo al meglio per le richieste del tecnico attuale del Venezia, Eusebio Di Francesco.