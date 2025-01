Lapresse.it - Uomini e Donne, Gianmarco sul trono per Francesca: la puntata di oggi

è il nuovo tronista di, secondo le anticipazioni delladilunedì 27 gennaio su Canale 5.ha 28 anni ed è romano. E’ proprietario di due barberie e ha giocato a calcio da professionista militando nelle giovanili di Roma e Lazio e poi in Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Prima di essere stato scelto come tronista,è stato la ‘non scelta’ di Martina De Ioannon in quanto suo corteggiatore. Prima di lasciare lo studio, Maria De Filippi lo ha abbracciato annunciandogli di avergli lasciato un biglietto.L’ingresso diMaria De Filippi ha lanciato un filmato in cui rivela ail suo nuovo ruolo nel talk dei sentimenti: “Maria mi ha lasciato questo bigliettino, mi ha detto di leggerlo in privato, vediamo un po’”, dicenel video, poi legge quello che la conduttrice dile ha scritto: “‘Se vuoi ti consiglio anche nei prossimi giorni, se vuoi sederti sul, un bacio Maria’”, è il testo del messaggio per, che risponde senza pensarci: “Eh sì allora, continuiamo a seguire i tuoi consigli”.