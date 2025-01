Ilfattoquotidiano.it - Un ladro seriale tormenta Venezia: i cittadini sono disperati. “Identità nota, cosa si aspetta?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un nuovo colpo che va a sommarsi alla decina di furti già messi a segno in abitazioni e ristoranti tra Santa Marta e Dorsoduro. Il “Lupin”no lo scorso martedì è entrato di nascosto in un appartamento al primo piano nel centro del capoluogo veneto. “Stavo lavorando da casa, ero in cucina e ho sentito un rumore nella stanza da letto – spiega la vittima residente a San Rocco – Avevo aperto le finestre per arieggiare, pensavo che il vento avesse fatto sbattere gli scuri. Ma una volta arrivato in camera mitrovato davanti lui”. Cioè ilconosciuto per furti nel centro storico.Beccato in pieno, il criminale si è prontamente calato dalla finestra: “Ho solo avuto tempo di bestemmiare – ha dichiarato il cittadino – Misporto dalla finestra e l’ho visto scappare. Questione di un minuto”.