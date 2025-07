Seria sci-fi in arrivo che promette di essere l’erede di matrix

Preparati a entrare in un universo futuristico senza precedenti: l’attesa serie ispirata a Neuromancer, primo adattamento live-action del celebre romanzo cyberpunk di William Gibson, si appresta a rivoluzionare il panorama della fantascienza. Con un mix di tecnologia avanzata e trame avvincenti, questa produzione promette di essere l’erede di Matrix, segnando un nuovo capitolo nel genere. Il countdown è iniziato: la rivoluzione cyberpunk sta per arrivare.

l’attesa serie ispirata a neuromancer: il primo adattamento live-action del celebre romanzo cyberpunk. Il mondo della fantascienza si prepara a un nuovo importante appuntamento con l’arrivo di una produzione che promette di rivoluzionare il panorama del genere. La serie tratta da Neuromancer, il capolavoro di William Gibson, rappresenta la prima trasposizione in live-action dell’opera, e si distingue come uno degli eventi più attesi nel settore televisivo. Dopo anni di progetti annunciati e rinvii, le riprese sono ufficialmente iniziate, alimentando grande curiosità tra gli appassionati di cyberpunk e science fiction. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Seria sci-fi in arrivo che promette di essere l’erede di matrix

In questa notizia si parla di: arrivo - promette - seria - essere

ADL promette rinforzi: “Tante novità in arrivo, la rosa sarà rafforzata” - ADL fa grande attesa tra i tifosi azzurri annunciando un nuovo ciclo di rinforzi e novità entusiasmanti.

Il nuovo film dall'autore di Barbarian promette di essere uno dei progetti più inquietanti e spaventosi del 2025 Vai su Facebook

My Hero Academia: All's Justice annunciato da Bandai Namco, è in arrivo su PS5, Xbox Series X/S e PC; Acab su Netflix promette di essere qualcosa di molto potente; Le 21 serie tv più attese del 2025, da M - Il figlio del secolo a The Last of Us 2.