Dayitalianews.com - Tragedia nella notte. Tremendo schianto contro un muro, muore una 43enne

Dopo le vittime registrate nelle ore scorse, ancora un incidente mortale nel Salento. Unaè andata in scena sulla strada provinciale 10 che collega Cavallino a San Cesario di Lecce ed è costata la vita ad una donna di 43 anni. Il drammatico sinistro si è verificato poco dopo la mezzascorsa ed ha visto coinvolta mortalmente una Peugeot 206. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, infatti, la vittima ha perso illlo del suo mezzo, andando a schiantarsi violentementeildi cinta di una villetta che delimitava la carreggiata. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto che si sono trasformate in una trappola mortale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la donna, Azzurra Cino, residente a San Cesario di Lecce, dalle lamiere della vettura.