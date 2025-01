Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto un siluro nei 10000 metri a Calgary. Lollobrigida sempre più convincente

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo di(Canada). Sul veloce anello di ghiaccio nordamericano, c’è stata una conferma:è un campione. L’atleta veneto lo aveva anche lasciato intendere alla vigilia di questo round che le possibilità per dare l’assalto al record del mondo deidi Nils van der Poel fossero concrete.Sull’Olympic Oval, l’azzurro è passato dalle parole ai fatti, rendendosi protagonista di una prova strabiliante. Il pattinatore vicentino ha abbattuto il muro dei 12’30” e siglato il fantascientifico crono sui 25 giri di pista di 12’25?70, andando a migliorare il 12’30?74 del campione olimpico svedese e nello stesso tempo facendo anche meglio del record ufficioso stabilito il 26 ottobre 2024 a Inzell (Germania). Un riscontro quest’ultimo non omologato come primato per l’assenza di ufficiali di gara con qualifica ISU.