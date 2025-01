Thesocialpost.it - Sinner annuncia lo stop: “Devo riposare, non sarò all’Atp 500 di Rotterdam”

Dopo gli intensi impegni a Melbourne, Janniksi concederà alcuni giorni di meritato riposo prima di riprendere gli allenamenti e prepararsi per il suo ritorno in campo.Dopo aver riconfermato il suo titolo agli Australian Open, il numero 1 del mondo – che mercoledì dovrebbe essere al Quirinale per un incontro con il Presidente Mattarella insieme agli altri azzurri della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup ("vediamo se riesco ad arrivare in tempo") – ha deciso di ritirarsi d500 di, dove avrebbe dovuto difendere il trofeo conquistato l'anno scorso. "Dopo aver consultato il mio team, abbiamo preso la difficile decisione di non partecipare – ha dichiarato-.