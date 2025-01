Tvplay.it - Shock Juve! Thiago Motta ai saluti, scelto il sostituto

I bianconeri hanno deciso,in bilico! Dalla Francia l’indiscrezione.La sconfitta subita dallantus sabato sera contro il Napoli ha messo i bianconeri in una situazione piuttosto complessa. Se da un lato il primo tempo, con tanto di vantaggio sugli azzurri, sembrava il giusto prosieguo dell’ottima prestazione messa in campo contro il Milan, dall’altro la ripresa ha riportato lantus con i piedi per terra, a fronteggiare le solite problematiche.aiil(LaPresse) tvplay.itUna sconfitta che mette i bianconeri con le spalle al muro soprattutto per quel che riguarda la classifica. Milan, Fiorentina e Bologna si trovano a 1 e 3 punti dallantus con una partita in meno. Gli uomini dirischiano seriamente di sprofondare, quindi, all’ottavo posto in classifica, di fatto vedendo sempre più allontanarsi l’obiettivo stagionale della qualificazione alla prossima Champions League.