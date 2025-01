Amica.it - Sfilate uomo: classico in detox. E il formale respira

Non è più quell’armatura soffocante che i potenti della Terra usano per sembrare più grandi delle loro azioni – Trump, Musk e compagnia imbustata – ma una nuova forma di espressione. AlleAutunno Inverno 2025-2026 ilè tornato, ma con un’aria nuova: come se si fosse fatto un giro in una spa per togliersi di dosso decenni di rigidità e cattivo gusto. E si è liberato del suo passato tossico per abbracciare una versione di sé più fresca, fluida, rilassata. In una parola:. Oggi la moda maschile vista nelle manifestazioni di Pitti a Firenze, della risicata Fashion Week milanese (l’assenza di colossi come JW Anderson e il taglio delleautonome di Gucci e Fendi suggeriscono un calo di vivacità, tuttavia, questa scarsità numerica potrebbe trasformarsi in un’opportunità per una rinascita creativa, come dimostrano i piccoli marchi emergenti) e nella più corposa settimana della moda parigina, è una partita a scacchi tra il desiderio di osare e la paura di esagerare, tra la ricerca di identità e il bisogno di appartenenza.