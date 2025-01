Sci alpino verso i due night events di Schladming | statistiche record e podi azzurri sulla Planai

Leggi su Sportface.it

Lo scisi prepara a rivivere lo spettacolo di, dove martedì 28 e mercoledì 29 gennaio sono in programma i duedelle discipline tecniche. Laospiterà infatti prima lo slalom gigante e poi lo slalom, ultimo appuntamento per quanto riguarda le due discipline prima dei Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, di scena dal 4 al 16 febbraio. Arrivata quest’anno all’edizione numero 30, la gara dirappresenta ormai un grande classico del Circo Bianco in materia di slalom, dal momento che fa parte ininterrottamente del calendario di Coppa del Mondo dal 1997 (con la sola assenza del 2013); discorso diinvece in gigante, che vedrà soltanto la settima gara della storia tra i pali larghiha debuttato come località ospitante della Coppa del Mondo nel 1973, quando fu sede di una discesa libera vinta dall’idolo di casa Franz Klammer, e ha visto in programma gare di velocità a fasi alterne (anche in super-g) fino agli anni ’90.