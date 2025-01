Ilfoglio.it - Schönborn, l'incrollabile ratzingeriano che divenne il più disciplinato bergogliano

Mercoledì ha compiuto ottant’anni e dunque, per le regole di Santa Madre Chiesa, non entrerà più in conclave, quando sarà. Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert, arcivescovo di Vienna dal 1995 prorogato sine die dal Papa, ha già salutato tutti con una messa nella cattedrale di Santo Stefano, ripassando i momenti significativi della sua vita e di quelli – non senza tormenti – del suo lunghissimo episcopato viennese: trent’anni. Sostituirlo non sarà semplice, tant’è che solo allo scoccare dell’ottantesimo genetliaco Francesco l’ha congedato, lasciando però la sede vacante e nominando un semplice amministratore in attesa di tempi (e candidati) migliori. Si vedrà. Lui, il nobile von, aria da aristocratico perché aristocratico lo è davvero, nato in un castello boemo e con un albero genealogico pieno di vescovi, arcivescovi, cardinali e grandi costruttori del Barocco mitteleuropeo, la lettera di dimissioni l’ha presentata cinque anni fa, ricevendo come risposta un convinto “vada avanti”, sancito dal Pontefice.