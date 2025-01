.com - Raf annuncia il tour nei teatri per i 40 anni di Self Control

Rafilneia novembre per i 40di, con un’anteprima nazionale a Milano a maggioContinua la festa in musica per i 40di: alla luce del successo delnei club40thversary, Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con40thversary –teatrale – prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M. – che partirà il 23 maggio 2025 dal Teatro Arcimboldi di Milano con un concerto in anteprima. Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di martedì 28 gennaio su ticketone.it. Informazioni su friendsandpartners.it.Da Nord a Sud la musica di Raf attraverserà tutta Italia in autunno 2025. Farà tappa il 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; l’8 novembre al Teatro Colosseo di Torino; il 13 novembre al Teatro Duse di Bologna; il 21 novembre al Gran Teatro Geox di Padova; il 22 novembre al Teatro Clerici di Brescia; il 28 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma; il 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli; il 4 dicembre al Teatro Team di Bari.