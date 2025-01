Oasport.it - Prosegue la scalata di Franzoni nella World Cup Starting List di superG. Casse fuori dai 10 in discesa

Dopo le gare veloci di Kitzbuehel sono state aggiornate leCupdidella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: primo gruppo di merito in entrambe le specialità per Dominik Paris, mentre Mattia, tra i primi 10 in, è nel secondo gruppo in.Inè nel secondo gruppo di merito anche Florian Schieder, ed in questa specialità non ci sono altri azzurri tra i primi 30, mentre inarrivano buone notizie da Giovanni, che si trova al 24° posto, attualmente nel terzo gruppo, ma non distante dalla top 20.dai 30 in entrambe le specialità, e dunque costretto a partire con pettorali alti Christof Innerhofer, 33° ine 36° in, mentre tra gli atleti già citatiè 41° in, e Schieder è 61° in