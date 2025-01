Chiccheinformatiche.com - “Pronto, sono un carabiniere”, ma al telefono c’era realmente un Carabiniere

Un tentativo di truffa ormai ben noto, basato su uno schema che prevede la notizia di un arresto, la richiesta di una cauzione e precise indicazioni per il pagamento. Questa volta, però, il piano del truffatore ha preso una piega inaspettata. La vittima designata era un exdi Aci Castello, un piccolo centro in provincia di Catania.“un” – La truffa e la risposta organizzata contro i malviventiL’ex ufficiale dei carabinieri si trovava a casa, impegnato in attività di smart working, quando ha ricevuto una telefonata sospetta sulfisso. All’altro capo della linea, un uomo che si spacciava perlo ha informato con tono allarmato che sua figlia era stata arrestata e che per garantirne la scarcerazione sarebbe stato necessario versare una cauzione.