Panorama.it - Oggi è il giorno della Memoria (l'ottantesimo)

Leggi su Panorama.it

Noemi Di Segni, Presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane UCEIIl pensiero va ai sopravvissuti ai campi di sterminio che sono ancora vivi – Segre, Bruck, Modiano, le Bucci, la Bauer, Salmoni che ci sono più vicini. Loro che hanno vissuto fin dai primi anni di vita prima l’esclusione da ogni ambito del quotidiano, poi la persecuzione, loro che sono testimoni dello sterminio, come vivono quello che sta accadendo? Stanno vivendo negli ultimi anni (ne auguriamo naturalmente il più possibile fino a 120 come si usa dire nelle nostre comunità) qualcosa che ricorda quelle esclusioni? Quell’odio? Solo loro possono rispondere in modo autorevole, noi possiamo ragionare su quello che percepiamomesso a paragone con quanto abbiamo studiato e ascoltato da loro negli anni. Anni di condivisione ma anche anni di silenzi.