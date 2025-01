Cityrumors.it - Non cede il posto finestrino al bambino che fa capricci, ora denuncia la compagnia

Una donna ha deciso di intraprendere azioni legali contro unaaerea dopo un particolare episodio durante il voloSi è conclusa con unanei confronti dellaaerea la vicenda che ha visto come protagonisti una donna di 29 anni e una dir pocooso, entrambi in viaggio sullo stesso volo. I fatti risalgono allo scorso 4 gennaio e sono avvenuti nel corso della tratta tra Rio de Janeiro a Belo Horizonte, in Brasile.Nonilalche fa, orala– Cityrumors.itLa donna, chiamata Jeniffer Castro, si stava semplicemente godendo il suo volo quando, mentre guardava fuori dalche si trovava di fianco al suo sedile, non è stata disturbata dall’arrivo di un. Quest’ultimo ha iniziato a importunarla, chiedendole di avere ildi fianco all’oblò perché più bello.