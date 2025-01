Sport.quotidiano.net - Napoli, la rinascita di Anguissa. Ma il contratto è in scadenza

, 27 gennaio 2025 - Delsempre più leader della classifica l'emblema è il gruppo nella sua potenza coesione, a sua volta guidato da un condottiero del calibro di Antonio Conte, l'allenatore capace di rigenerare una squadra uscita con le ossa rotte dal deludentissimo anno post scudetto prima di indicare, in sede di mercato estivo, i puntelli perfetti per rimpolpare la rosa. Nel primo novero, quello dei giocatori già presenti nel roster, rientra André-Frank Zambo, sempre più uomo copertina della capolista. I numeri della stagione diSono lontanissimi i tempi in cui il camerunese era diventato l'emblema del crollo verticale degli uomini che avevano confezionato il terzo scudetto. Certo, in un elenco lungo e fitto erano compresi anche nomi più altisonanti, come Victor Osimhen o Khvicha Kvaratskhelia, ma con entrambi la piazza era sempre stata più indulgente, cercando ogni volta nuovi 'colpevoli' di un tracollo senza grandi spiegazioni logiche.