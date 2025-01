Thesocialpost.it - “Mezzi corazzati al confine con il Messico”: l’annuncio di Donald Trump

Sbarcano i marines americani ai confini con il, per volontà del presidente: il Pentagono ha deciso l’invio di 1.500 militari per aumentare la sicurezza, come d’altronde proprio la Casa Bianca aveva anticipato nelle scorse ore.Leggi anche: Terribile incidente, la vittima è l’imprenditore italiano: la tragica scopertaE proprio mentreannunciae marines alcon ilper rafforzare i confini e impedire l’ingresso di clandestini, la Colombia sta invece inviando negli Stati Uniti due aerei governativi per prendere i migranti che avrebbero dovuto essere deportati a bordo di aerei militari Usa.Lo hanno riportato fonti dell’Amministrazionee del governo colombiano: la decisione è stata presa dopo il duro scontro avvenuto nel weekend, che ha portato i due Paesi sull’orlo di una guerra commerciale.