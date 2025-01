Davidemaggio.it - Mattia Fumagalli e Federico Chimirri al Grande Fratello 18

La casa del18 continua a popolarsi. Nel corso della ventiseiesima puntata, in onda stasera su Canale 5, i concorrenti ancora in gioco non dovranno accogliere soltanto la ‘veterana’ Maria Teresa Ruta, come vi avevamo anticipato. Al gruppo si uniranno, infatti, anche il maestro di sci, con diverse esperienze all’attivo in televisione, e lo chef di giorno e dj di notte.Discretamente seguito su Instagram, dove conta oltre 21mila follower,– classe 1986 -non è soltanto un maestro di sci. In passato ha preso parte ad alcuni scherzi de Le Iene e ad alcuni sketch di Zelig Tv. Inoltre, è stato tra i protagonisti del ‘triangolo gay’ della seconda edizione de Il Contadino Cerca Moglie, in qualità di corteggiatore dell’allevatore e coltivatore scozzese Sebastian.