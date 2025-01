Ilfattoquotidiano.it - La Colombia blocca i rimpatri dei migranti, Trump risponde con i dazi. E Bogotà cede

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La resistenza di Gustavo Petro è durata poche ore. Laaveva vietato l’ingresso ai voli militari statunitensi con a bordo ini espulsi finché ainon fosse stato garantito un “trattamento dignitoso”. Donaldha risposto imponendocommerciali e sanzioni al governo del paese latino-americano eha ceduto. Nel settimo giorno da presidente degli Stati Uniti, il tycoon ha dato prova di quella che sarà il suo modus operandi nel corso del suo secondo mandato alla Casa Bianca.“Gli Stati Uniti non possono trattare come delinquenti ini”, aveva scritto su X Petro prima di annunciare di aver “respinto gli aerei militari statunitensi in arrivo conni”, senza dire quando o quanti voli fossero coinvolti. Secondo i mediani, a ricevere il divieto di ingresso sono stati due aerei con un totale di 160 persone a bordo.